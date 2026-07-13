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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brand an der Alten Landwehrstraße

Hamm-Pelkum (ots)

Am Freitag, 10. Juli, rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei zu einem Brand an der Alten Landwehrstraße aus.

Ein Zeuge hatte gegen 11 Uhr die Feuerwehr alarmiert, nachdem er eine Rauchentwicklung aus dem Haus festgestellt hatte.

Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen, der ersten Erkenntnissen zufolge im Erdgeschoss entstanden war. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine Angaben zur Schadenshöhe gemacht werden.

Während der Löscharbeiten war die Alte Landwehrstraße im Bereich der Brandörtlichkeit gesperrt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Hinweise zu dem Brand oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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