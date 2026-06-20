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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Brennende Papierpresse löst Großeinsatz der Feuerwehr aus

Edingen-Neckarhausen, Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Am Samstag den 20.06.2026, wurde gegen 11:42 Uhr der Brand einer Papierpresse gemeldet. Die Presse, die in der Gerberstraße im Rückwärtigen Bereich eines Supermarktes stand, war aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Bei Eintreffen der ersten Polizeibeamten vor Ort war der Supermarkt bereits geräumt. Der Filialleiter hatte schnell reagiert und aufgrund der Rauchentwicklung alle Verbindungstüren verschlossen, sowie die Kunden aus dem Geschäft gebeten. Da die Papierpresse bis zum Rand mit Papier gefüllt war, gestaltete sich der Löschvorgang etwas schwierig. Letztlich gelang es der Feuerwehr nach ca. 30 Minuten das Feuer zu löschen. Die Feuerwehr war mit über 60 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde bei dem Einsatz glücklicherweise niemand. Über die Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Der Supermarkt selbst wurde durch den Brand nicht beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Maik Domberg
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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