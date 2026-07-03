Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: Munderkingen - Nach Sturz in die Klinik - Autofahrer gesucht

Ein Radler ist am Mittwoch in Munderkingen gestürzt.

Ulm (ots)

Der 13-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und kam in eine Klink.

Um 16.40 Uhr radelten der 13-Jährige und ein Elfjähriger im Stadionweg. Die beiden waren in Richtung Angerweg unterwegs, als ihnen ein unbekanntes Auto entgegen kam. Der Autofahrer hatte die Jungs wohl erkannt und ließ sie vorbeifahren. Wie die Kinder später der Polizei berichteten, sei das Auto langsam gefahren, als sie an dem Fahrzeug links vorbeifahren wollten. Als sie dann nebeneinander fuhren, soll es wohl zum Kontakt mit den Lenkern untereinander gekommen sein. Dadurch stürzten sie auf die Straße und teilweise in angrenzende Wiese. Der Sturz war wohl so heftig, dass der 13-Jährige in eine Klink musste. Auch sein Freund zog sich leichte Schürfungen zu. Der Rettungshubschrauber war vor Ort. Da die Verletzungen wohl doch nicht so schwerwiegend waren, erfolgter der Transport des 13-Jährige mit dem Rettungswagen. An den beiden Fahrrädern entstand kein Schaden. Die Polizei Munderkingen hat den Unfall aufgenommen und sucht nun den Autofahrenden als Zeugen. Der soll sich bitte persönlich oder telefonisch unter der Tel. 07393/9156-0 melden.

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