Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alleinunfall mit Pedelec

Hamm-Mitte (ots)

Ein 53-jähriger Pedelec-Fahrer zog sich am Sonntag, 12. Juli, gegen 1.15 Uhr, bei einem Alleinunfall auf der Grünstraße schwere Verletzungen zu.

Der alkoholisierte Mann aus Hamm befuhr die Grünstraße in Richtung Norden, als er aus bislang ungeklärter Ursache stürzte.

Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.

Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (rv)

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