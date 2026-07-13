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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brand in der Kranstraße - Hoher Sachschaden

Hamm-Uentrop (ots)

Einsatzkräfte der Feuer und der Polizei Hamm rückten am Samstag, 11. Juli, gegen 1.45 Uhr, zu einem Brand auf dem Gelände eines Fleischcenters in der Kranstraße aus.

Durch die Bilder der Überwachungskameras auf dem Betriebsgelände wurde der Pförtner auf den Brand aufmerksam und alarmierte umgehend die Feuerwehr.

Insgesamt zerstörte das Feuer eine Zugmaschine sowie fünf Kühl-Sattelauflieger vollständig. Einige der Auflieger waren teilweise mit Ware beladen. Personen wurden nicht verletzt.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 500.000 Euro.

Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Bereiche des Betriebsgeländes verhindern.

Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, Brandrückstände im öffentlichen Raum nicht eigenständig aufzusammeln. Funde können direkt an Westfleisch gemeldet werden.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache dauern an.(ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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