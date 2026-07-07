Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Wilhelmshaven: Zwei Einbrüche und ein Pkw-Aufbruch im Anton-Dohrn-Weg - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in das Vereinsheim eines Wassersportvereins und in einen angrenzenden Kindergarten eingebrochen. Zudem brachen sie einen geparkten Pkw auf.

Im Zeitraum von Montagabend, 21:00 Uhr, bis Dienstagmorgen, 08:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zum Gelände eines Wassersportvereins im Anton-Dohrn-Weg. Anschließend öffneten sie gewaltsam eine Tür zum Vereinsheim und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Täter entwendeten Bargeld und brachen zudem einen Münzautomaten auf, aus dem sie ebenfalls das enthaltene Bargeld stahlen. Im weiteren Verlauf gelangten die Täter vermutlich über das Gelände des Wassersportvereins auf das angrenzende Grundstück eines Kindergartens. Dort öffneten sie ebenfalls gewaltsam ein Fenster und verschafften sich Zugang zu den Innenräumen, um nach Wertgegenständen zu suchen. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangten sie kein Diebesgut. Anschließend verließen sie das Gebäude durch eine Tür und flüchteten unerkannt.

Zudem erhielt die Polizei Kenntnis von einem Pkw-Aufbruch. Unbekannte Täter beschädigten in derselben Nacht einen VW Caddy, welcher auf dem Anton-Dohrn-Weg, in Höhe des "Banter Fischerdorfes", geparkt war. Die Tat ereignete sich zwischen 20:00 und 07:40 Uhr. Die Täter schlugen mit einem unbekannten Gegenstand die Heckscheibe sowie die Scheibe der Beifahrertür ein und durchsuchten das Fahrzeug nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Stand machten die Täter keine Beute.

Die Ermittlungen, insbesondere zu möglichen Tatzusammenhängen, dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Anton-Dohrn-Weg beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Wilhelmshaven unter 04421/942-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell