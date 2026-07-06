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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallfluchten in Wilhelmshaven - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots)

Die Polizei Wilhelmshaven ermittelt in zwei Fällen von Verkehrsunfallflucht und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Unfallflucht auf Parkplatz in der Güterstraße

Am vergangenen Mittwoch kam es zwischen 14:00 und 15:39 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes (Non-Food-Discounter) in der Güterstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 47-jährige Wilhelmshavenerin parkte im oben genannten Zeitraum ihren blauen BMW auf dem Parkplatz. Bei der Rückkehr stellte sie Beschädigungen in Form von Lackkratzern an der gesamten rechten Fahrzeugseite sowie am vorderen rechten Kotflügel fest. Vermutlich wurde das Auto beim Ein- oder Ausparken durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen.

Unfallflucht in der Saalestraße

Im Zeitraum zwischen Freitag, 22:00 Uhr, und Sonntag, 13:30 Uhr, wurde in der Saalestraße ein geparkter blauer Daimler-Benz ebenfalls beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug im linken Heckbereich beschädigt. Auch in diesem Fall entfernte sich die unfallverursachende Person, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Die Polizei Wilhelmshaven hat in beiden Fällen Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu den Unfällen oder den verursachenden Fahrzeugen geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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