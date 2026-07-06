Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand einer Wertstofftonne in Schortens - Zeugen gesucht

Schortens (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag geriet in der Helgolandstraße in Schortens eine Wertstofftonne in Brand.

Die Geschädigte stellte die Tonne am Sonntagabend gegen 19:00 Uhr zur Leerung an die Straße. Am nächsten Morgen, gegen 06:30 Uhr, entdeckte die Geschädigte, dass die Tonne durch ein Feuer vollständig zerstört worden ist.

Die Polizei bittet Zeuginnen oder Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Brandentstehung geben können, sich bei der Polizei in Schortens unter 04461-984930 zu melden.

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