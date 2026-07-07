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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Mann bei Auseinandersetzung an einer Bushaltestelle in Wilhelmshaven schwer verletzt - Täter ermittelt

Wilhelmshaven (ots)

Am vergangenen Samstagabend, gegen 21:00 Uhr, kam es im Bereich einer Bushaltestelle in der Preußenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Eine Person erlitt hierbei schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten zuvor in einem Linienbus ein 58-jähriger Wilhelmshavener und eine Familie mit drei Kindern in Streit. Hintergrund soll das als störend empfundene Verhalten der Kinder gewesen sein. Nachdem die Beteiligten den Bus an der Bushaltestelle verlassen hatten, setzte sich der Streit fort. Ein 23-jähriger Mann aus Wilhelmshaven, welcher sich zuvor ebenfalls in dem Bus befunden hatte, schaltete sich in die Auseinandersetzung ein und forderte den 58-Jährigen auf, sein Verhalten einzustellen. Im weiteren Verlauf stieß der Mann den 23-Jährigen zu Boden, worauf dieser auf den Steinboden aufschlug. Weiter trat der Mann nun einmal gegen den Kopf des Mannes, ein weiterer Tritt konnte durch das entschlossene Einschreiten eines weiteren Zeugen verhindert werden. Vor Ort übernahm der Rettungsdienst die medizinische Erstversorgung des Verletzten und brachte diesen anschließend in ein Krankenhaus. Der Täter entfernte sich nach der Tat gemeinsam mit seiner ebenfalls anwesenden Ehefrau vom Tatort. Der Zeuge folgte dem Täter, sodass dieser kurze Zeit später durch eintreffende Polizeikräfte im Nahbereich angetroffen werden konnte.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige entlassen.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen sowie dem Tatablauf dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
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Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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