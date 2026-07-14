POL-HAM: Unfallflucht auf dem Kurt-Witte-Weg
Hamm-Uentrop (ots)
In der Zeit zwischen Sonntag, dem 12. Juli, 20 Uhr, und Montag, dem 13. Juli, 7:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Unfallverursacher einen geparkten Pkw am Kurt-Witte-Weg.
Der Suzuki wies diverse Kratzer an der rechten Fahrzeugseite auf.
Der entstandene Schaden wird auf rund 3.500 Euro geschätzt.
Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (rv)
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