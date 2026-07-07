Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Schellbronn - Einbrecher hat es auf Wechselgeld, Schokoriegel und Eis abgesehen

Schellbronn (ots)

Zu einem weiteren Einbruch in einen Freibadkiosk ist es in der Nacht von Sonntag auf Montag in Schellbronn gekommen.

Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich zwischen 20:30 Uhr und 09:30 Uhr durch Einschlagen der Zugangstür gewaltsamen Zutritt in den Verkaufsraum. Dort wurden dann gezielt 160 Euro Wechselgeld sowie mehrere Großpackungen Schokoriegel und 30 Eis am Stiel entwendet. Der Gesamtdiebstahlschaden beträgt schätzungsweise 300 Euro. Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 500 Euro.

Der Polizeiposten Tiefenbronn bittet Zeugen, welche Hinweise zur Tat und deren Umstände geben können, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Rufnummer 07231 423-8200 zu melden.

Patrick Bogner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell