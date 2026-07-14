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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Betrunkener verursacht Auffahrunfall: Eine Person leicht verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Werler Straße zog sich am Montag, 13. Juli, gegen 16.55 Uhr, eine 30-jährige Suzuki-Fahrerin leichte Verletzungen zu.

In Höhe des Oberallener Wegs bremste die Frau aus Oelde ihr Fahrzeug verkehrsbedingt ab, nachdem sie die Werler Straße zuvor in nördliche Richtung befahren hatte. Der dahinterfahrende 19-jährige Ford-Fahrer bemerkte dies zu spät. Es kam zur Kollision.

Hierbei entstand ein Schaden von geschätzten 2.000 Euro.

Die Suzuki-Fahrerin verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht, benötigte jedoch keinen Rettungswagen.

Während der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 19-Jährige mutmaßlich vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten.

Ihm wurde auf einer Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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