Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unbekannter Motorradfahrer flüchtet vor Polizei - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein unbekannter Motorradfahrer ist am Dienstagmittag (23.06.2026) in Vaihingen mit seinem Motorrad vor der Polizei geflüchtet und hat dabei mehrere rote Ampeln missachtet. Eine Polizeistreife, die sich in der Pascalstraße befand, bemerkte den Unbekannten, wie er mit seinem Motorrad die Pascalstraße aus Richtung Sindelfingen entlangfuhr und noch vor Passieren des Streifenwagens seine Kennzeichenschilder hochklappte. Anschließend fuhr er über eine durchgezogene Linie, überholte einen Kleinlaster und flüchtete über die Hauptstraße in die Krehlstraße. Dort musste ein unbekannter Fußgänger, der auf dem Fußgängerüberweg die Straße überquerte, zur Seite springen. Der Motorradfahrer setzte seine Flucht über die Freibadstraße fort und verschwand an der Straße Im Finkenschlag im Wald. Eine Fahndung verlief ohne Ergebnis. Bei dem Zweirad handelt es sich um ein Motocross Motorrad, möglicherweise der Marke GasGas oder KTM. Die Abgasanlage war auffallend laut und es hatte möglicherweise die Farben weiß/orange. Der Fahrer war zirka 15 bis 18 Jahre alt und trug einen Cross Helm und eine Cross Brille, die orangefarbene Elemente hatte. Er war nur mit einem T-Shirt und einer schwarzen kurzen Hose bekleidet. Zeugen und mögliche Geschädigte, insbesondere der Fußgänger aus der Krehlstraße, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

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