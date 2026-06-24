Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Tankstellenraub - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (23.06.2026) einen 21-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, am Montag (22.06.2026) an der Wiener Straße eine Tankstelle ausgeraubt zu haben (siehe Pressemitteilung vom 22.06.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/6299228). Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur des 21-Jährigen. Sie trafen den Mann bei der Durchsuchung seiner Wohnung an und nahmen ihn fest. Der Tatverdächtige mit somalischer Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Mittwochs (24.06.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

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