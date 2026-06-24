Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 59-Jähriger Arbeiter bei Unfall schwer verletzt

Stuttgart-Ost (ots)

Ein 59 Jahre alter Arbeiter hat sich am Dienstag (23.06.2026) bei einem Arbeitsunfall auf dem Recyclinghof eines Großmarktes am Langwiesenweg schwere Verletzungen zugezogen. Der 59-Jährige war gegen 08.40 Uhr auf dem Recyclinghof unterwegs, als er, den ersten Ermittlungen zufolge, auf dem schlüpfrigen Boden ausrutschte und mit einem Fuß unter das Vorderrad eines Mercedes Sprinters geriet. Dessen 51 Jahre alter Fahrer war zu diesem Zeitpunkt mit Rangieren beschäftigt. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

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