Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 13-Jährige sexuell bedrängt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Montag (22.06.2026) in einem Bus der Linie 81 ein 13 Jahre altes Mädchen sexuell bedrängt. Die 13-Jährige traf bereits am Sonntag (21.06.2026) auf den Unbekannten, als sie zwischen 19.30 Uhr und 20.00 Uhr in einer Stadtbahn der Linie U12 Richtung Dürrlewang unterwegs war. Der Mann sprach die 13-Jährige auf Höhe der Haltestelle Sonnenberg an und fragte sie unter anderem, ob sie mit ihm nach Hause gehen wolle. Am Montag fuhr die 13-Jährige gegen 08.45 Uhr mit einem Bus der Linie 81 Richtung Büsnau, als sich der gleiche Unbekannte zwischen den Haltestellen Dürrlewang und Hegel-Gymnasium zu ihr setzte und sie unsittlich berührte. Der Täter ist zirka 180 bis 185 Zentimeter groß, hatte eine Glatze und eingefallene Augen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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