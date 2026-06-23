Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unbekannter Mann belästigt 15-Jährige sexuell - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Montagabend (22.06.2026) eine 15-Jährige sexuell belästigt. Die junge Frau hielt sich gegen 20.20 Uhr auf dem Schlossplatz neben den Rolltreppen auf, als der Unbekannte sich neben sie stellte. Anschließend berührte er die 15-Jährige an der Taille und an den Oberschenkeln und ging weiter. Die 15-Jährige sah den Täter etwa 20 Minuten später an der Haltestelle Bopser. Der Täter ist zirka 60 bis 70 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß. Er hat gebräunte Haut, braune Augen und kinnlange graue Haare. Er trug ein weißes schmutziges Hemd, eine schwarze Jogginghose, Flip-Flops und hatte einen Einkaufstrolley dabei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

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