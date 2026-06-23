POL-S: Medizinische Geräte aus Krankenhaus gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Polizeibeamte haben am Samstag (20.06.2026) zwei 14 und 16 Jahre alte Jugendliche vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen einen 33 Jahre alten Mann geschlagen und getreten zu haben. Der 33-Jährige ging gegen 02.40 Uhr auf dem Martin-Mayer-Steg, als er von einer achtköpfigen Gruppe angegangen wurde. Sie schlugen aus bislang unbekannten Gründen auf ihn ein und traten, als er zu ...

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