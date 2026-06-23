POL-S: Medizinische Geräte aus Krankenhaus gestohlen - Zeugen gesucht
Stuttgart-West (ots)
Unbekannte haben zwischen Freitag (19.06.2026) und Montag (22.06.2026) medizinische Geräte aus einem Krankenhaus an der Rosenbergstraße gestohlen. Die Täter verschafften sich zwischen Freitag, 18.55 Uhr und Montag, 08.05 Uhr auf unbekannte Weise Zugang zu einer Station. Sie stahlen anschließend zwei medizinische Geräte aus Behandlungsräumen und flüchteten unerkannt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.
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