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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Auseinandersetzung geraten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (20.06.2026) zwei 14 und 16 Jahre alte Jugendliche vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen einen 33 Jahre alten Mann geschlagen und getreten zu haben. Der 33-Jährige ging gegen 02.40 Uhr auf dem Martin-Mayer-Steg, als er von einer achtköpfigen Gruppe angegangen wurde. Sie schlugen aus bislang unbekannten Gründen auf ihn ein und traten, als er zu Boden gegangen war, weiter auf ihn ein. Anschließend flüchtete die Gruppe in Richtung Bahnhof Bad Cannstatt. Rettungskräfte verbrachten den 33-Jährigen in ein Krankenhaus. Polizeibeamte nahmen im Rahmen zwei Tatverdächtige im Alter von 14 und 16 Jahren fest. Sie setzten die beiden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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