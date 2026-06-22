Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Verdacht des Landfriedensbruchs - Weiteren Tatverdächtigen ermittelt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben einen weiteren 20-jährigen Tatverdächtigen ermittelt, der im Verdacht steht, bei dem Landfriedensbruch am 13.01.2026 am Bahnhof Oberesslingen beteiligt gewesen zu sein (siehe Pressemitteilung vom 14.01.2026 des Polizeipräsidium Reutlingen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6196213 und vom 23.06.2026 des Polizeipräsidium Stuttgart: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/6244303). Im Rahmen der Ermittlungen identifizierten die Beamten den 20-Jährigen, der auch einer Ultragruppierung des VfB Stuttgart zuzurechnen ist. Sie durchsuchten am Freitag (19.06.2026) seine Wohnung und beschlagnahmten umfangreiches Beweismaterial, das nun ausgewertet wird. Die Ermittlungen zur genauen Tatbeteiligung dauern an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten den 20-Jährigen wieder auf freien Fuß.

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