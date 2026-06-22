Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen

Stuttgart-West (ots)

Ein 29-jähriger Fahrer eines VW Tiguan ist am Montagvormittag (22.06.2026) in der Schloßstraße mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Der Mann fuhr gegen 11.50 Uhr in der Schloßstraße in stadtauswärtiger Richtung. Auf Höhe der Kreuzung zur Senefelderstraße bog er links ab und stieß hierbei mit einer Stadtbahn zusammen. Bei dem Unfall verletzte sich niemand und es entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

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