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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen geparktes Auto geprallt und davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart- Süd (ots)

Ein 22-jähriger Fahrer eines Hyundai Tucson soll am Freitag (19.06.2026) in der Sonnenbergstraße gegen einen geparkten Skoda Fabia gefahren und anschließend geflüchtet sein. Der 22-Jährige fuhr gegen 12.45 Uhr in der Sonnenbergstraße Richtung Richard-Wagner-Straße. An der Einmündung zur Straße Im unteren Kienle stieß er gegen das Heck eines am Straßenrand geparkten Skoda. Anschließend soll der 22-Jährige mit seinem Hyundai, der ebenfalls Unfallschäden aufwies, davongefahren sein, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Alarmierte Polizeibeamte trafen den Mann in der Scharnhauser Straße an. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro. Zeugen, auch diejenigen, die Angaben zur Fahrweise des 22-Jährigen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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