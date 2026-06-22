Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Hang hinabgestürzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein 78 Jahre alter Mann ist am Montagmittag (22.06.2026) in der Drackensteinstraße einen Hang hinabgestürzt. Der 78-Jährige war gegen 11.10 Uhr mit seinem Seat in der Drackensteinstraße unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr er links an den Straßenrand Richtung Weinberge und verließ sein Fahrzeug, da es ihm nicht gut ging. Offenbar vergaß er hierbei seine Handbremse anzuziehen, weshalb der Seat in ein angrenzendes Gebüsch rollte. Der 78-Jährige stürzte einen Hang hinunter, wo ihn die Polizisten kurze Zeit später fanden. Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Da der Verdacht besteht, dass er mutmaßlich nicht fahrtüchtig war, musste er eine Blutprobe abgeben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

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