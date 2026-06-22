Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach versuchtem Einbruch: Tatverdächtige vorläufig festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am späten Freitagabend (19.06.2026) in der Lorenzstaffel zwei Männer vorläufig festgenommen, die versucht haben sollen, in ein Mehrfamilienhaus einzubrechen. Unbekannte Männer machten sich gegen 23.10 Uhr am Schloss der Haustür zum Mehrfamilienhaus zu schaffen. Ein Anwohner verschreckte die Tatverdächtigen durch Öffnen des Rollladens und sie flüchteten in unbekannte Richtung. Etwa eine halbe Stunde später entdeckte der Anwohner, wie erneut zwei Männer an der Haustür werkelten und verständigte sofort die Polizei. Die Tatverdächtigen flüchteten in Richtung Alexanderstraße. Im Rahmen der Fahndung nahmen Polizeibeamte zwei Männer im Alter von 46 und 35 Jahren vorläufig fest, die mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten. Ob die Männer eventuell mit anderen Taten in der Alexanderstraße oder der Lorenzstaffel (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart unter https://t1p.de/ohfkf und https://t1p.de/1jgrz ) in Verbindung stehen könnten, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten die Polizeibeamten die beiden Männer wieder auf freien Fuß. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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