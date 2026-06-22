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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte sind zwischen Dienstag (16.06.2026) und Freitag (19.06.2026) in eine Wohnung an der Alexanderstraße eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen Dienstag, 21.00 Uhr und Freitag, 07.45 Uhr die Tür zur Wohnung im zweiten Obergeschoss auf und durchwühlten die Räume. Ersten Erkenntnissen zufolge stahlen sie ein MacBook im Wert von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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