POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht
Stuttgart-Mitte (ots)
Unbekannte sind zwischen Dienstag (16.06.2026) und Freitag (19.06.2026) in eine Wohnung an der Alexanderstraße eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen Dienstag, 21.00 Uhr und Freitag, 07.45 Uhr die Tür zur Wohnung im zweiten Obergeschoss auf und durchwühlten die Räume. Ersten Erkenntnissen zufolge stahlen sie ein MacBook im Wert von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
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