Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann brutal geschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 32 Jahre alter Mann ist Dienstagfrüh (16.06.2026) in der Königstraße blutüberströmt aufgefunden worden. Ein Passant fand den verletzten Mann gegen 01.00 Uhr vor Gebäude Hausnummer 6. Laut dem 32-Jährigen sprachen ihn am Montag (15.06.2026) zwischen 22.00 Uhr und 24.00 Uhr in der Klett-Passage im Bereich des Treppenaufgangs der Stadtbahn drei unbekannte Männer an. Sie forderten ihn auf, ihnen seinen Rucksack zu geben. Als er sich weigerte, schlugen sie auf ihn ein. Hierbei zog sich der 32-Jährige schwere Kopfverletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Eine Beschreibung der Täter konnte der Verletzte nicht angeben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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