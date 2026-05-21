Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Brand eines landwirtschaftlichen Anhängers mit 52 Heuballen bei Uhler

Uhler (ots)

Gegen 14:00 Uhr kam es auf der L108 zwischen Korweiler und Uhler zu einem Brand eines mit 52 Heuballen geladen Anhängers. Der Fahrzeugführer kann das Gespann noch auf einen angrenzenden Feldweg steuern. Das Zugfahrzeug kann durch zügiges abhängen noch vor der weiteren Ausbreitung unbeschädigt von dem Anhänger abgekoppelt werden. Die Wehren Kastellaun, Uhler und Beltheim konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Am Anhänger und den geladen Heuballen entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 14000 Euro geschätzt. Ein Personenschaden ist nicht entstanden. Die Brandursache ist Gegenstand er laufenden polizeilichen Ermittlungen.

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