Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Ausgelegter Giftköder

Rheinböllen (ots)

Am Morgen des 30.04.2026 verendete ein Hund beim Sparziergang auf dem Wald-/Feldweg im Bereich Jannis-Mühle in Rheinböllen, nach dem er etwas am Wegesrand gefressen hatte . Anhand der gezeigten körperlichen Reaktionen des Hundes, kann davon ausgegangen werden, dass das Tier dort einen Giftköder gefressen hat und hieran qualvoll verendete.

Die Polizei sucht daher Zeugen, welche tatrelevante Beobachtungen hinsichtlich des mutmaßlichen Auslegers des Giftköders machen können.

Hinwiese bitte unter der 06761/921-0

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell