POL-PDKO: Pkw unter Betäubungsmitteleinfluss geführt

Kruft (ots) - Wie bereits zuvor berichtet kam es heute im Einmündungsbereich der K52 - Alte Chaussee in Kruft in die B256 - Ortsumgehung Kruft zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Die in dem einem Fahrzeug alleinige 60-jährige Frau, sowie der in dem zweiten Fahrzeug alleinige 44-jährige Mann, wurden durch den Zusammenstoß verletzt. Die Schwere der Verletzungen sind ...

mehr