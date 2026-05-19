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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pkw unter Betäubungsmitteleinfluss geführt

Bendorf (ots)

Durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Bendorf, wurde am Dienstag, gegen 00:15 Uhr, ein 22-jähriger Pkw-Fahrer im Stadtgebiet von Bendorf kontrolliert. Bei der Kontrolle ergaben sich erste Anzeichen für den Einfluss von Betäubungsmitteleinfluss. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte dies. Daraufhin wurde dem jungen Fahrer die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe zu Beweiszwecken entnommen. Der geführte Pkw musste durch ein Abschleppunternehmen umgesetzt werden. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Nachfragen für Presseorgane:
Polizeiinspektion Bendorf
PHK Sinzig
Telefon: 02622/94020
pibendorf@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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