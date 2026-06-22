Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit abgebrochener Flasche verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 16 Jähriger ist Samstagfrüh (20.06.2026) an der Stadtbahnhaltestelle Wilhelmsplatz in Bad Cannstatt in eine Auseinandersetzung mit einer Gruppe Unbekannter geraten. Aus bislang ungeklärten Gründen gerieten die Personen gegen 00.30 Uhr im Bereich des Treppenaufgangs, Fahrtrichtung Fellbach, in Streit. Hierbei soll einer der Unbekannten den 16-Jährigen mit einer abgebrochenen Glasflasche im Gesicht und an der Hand verletzt haben. Anschließend flüchteten die Unbekannten. Der 26-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und musste durch Rettungskräfte versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Tätergruppierung bestand aus zirka 20 Personen. Der Haupttäter war etwa 16 Jahre alt, hatte kurze braune Haare. Er trug eine Gucci Mütze, ein schwarzes T-Shirt und Bluejeans. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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