Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Montag (2206.2026) mit einem weißen Sprinter in der Stresemannstraße einen Unfall verursacht und ist davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Unbekannte war gegen 17.45 Uhr in der Stresemannstraße Richtung der Straße Am Kochenhof unterwegs, als er auf Höhe der Bushaltestelle Oskar-Schlemmer-Straße vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechselte. Eine 25 Jahre alte Frau, die auf dem rechten Fahrstreifen in der gleichen Richtung unterwegs war, musste mit ihrem Fiat abbremsen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Eine 36-Jährige, die mit ihrem Audi hinter dem Fiat unterwegs war, fuhr auf den Fiat auf. Der Fahrer des Sprinters fuhr weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

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