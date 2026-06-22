POL-S: Graffiti an Gebäude angebracht - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen
Stuttgart- Ost (ots)
Polizeibeamte haben Montagfrüh (22.06.2026) einen 47 Jahre alten Mann an der Schwarenbergstraße vorläufig festgenommen, der dort mehrere Gebäude mit Graffiti beschmiert haben soll. Ein Zeuge alarmierte gegen 03.05 Uhr die Polizei, die den Mann vorläufig festnahm. Er soll an insgesamt acht Gebäudefassaden politische Schriftzüge angebracht haben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten ihn wieder auf freien Fuß. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.
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