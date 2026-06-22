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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Graffiti an Gebäude angebracht - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart- Ost (ots)

Polizeibeamte haben Montagfrüh (22.06.2026) einen 47 Jahre alten Mann an der Schwarenbergstraße vorläufig festgenommen, der dort mehrere Gebäude mit Graffiti beschmiert haben soll. Ein Zeuge alarmierte gegen 03.05 Uhr die Polizei, die den Mann vorläufig festnahm. Er soll an insgesamt acht Gebäudefassaden politische Schriftzüge angebracht haben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten ihn wieder auf freien Fuß. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

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Polizeipräsidium Stuttgart
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E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
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Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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