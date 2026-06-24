Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 83-Jährige mit Stein beworfen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Ein unbekannter Junge hat am Dienstagnachmittag (23.06.2026) an der Suttnerstraße einen Stein nach einer 83 Jahre alten Frau geworfen und sie leicht verletzt. Die Seniorin ging gegen 15.45 Uhr durch die Unterführung an der Suttnerstraße, als sich ein zirka zehn Jahre alter Junge in den Weg stellte und ihr die Faust entgegenstreckte. Zeitgleich warf ein weiterer, etwa gleichaltriger Junge einen kleinen Stein nach der 83-Jährigen, die am Kopf getroffen wurde und leichte Verletzungen davontrug. Die beiden Burschen, die nicht näher beschrieben werden können, flüchteten dann in Richtung Suttnerstraße. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

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