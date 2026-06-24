POL-S: Wiesenfläche abgebrannt
Stuttgart-Zuffenhausen (ots)
Aus unbekannter Ursache ist am Dienstag (23.06.2026) im Gewann Peterlesmorgen eine Wiese in unmittelbarer Nähe eines Umspannwerkes in Brand geraten. Eine 26 Jahre Zeugin entdeckte den Flächenbrand gegen 14.00 Uhr und alarmierte die Feuerwehr. Der Brand, bei dem ersten Ermittlungen zufolge nur ein geringfügiger Schaden entstanden ist, breitete sich auf rund 150 Quadratmetern aus. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.
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