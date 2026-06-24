POL-S: Wiesenfläche abgebrannt

Stuttgart-Stammheim (ots) - Bei einem Arbeitsunfall hat sich am Dienstagmittag (23.06.2026) an der Korntaler Straße ein 18 Jahre alter Mann zwei Finger abgesägt. Den Ermittlungen zufolge war der 18-Jährige gegen 11.30 Uhr auf einer Baustelle damit beschäftigt, mit einer Handkreissäge eine Spanplatte zuzuschneiden. Dabei wurden die Finger abgetrennt. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachen ihn sowie die abgetrennten Finger in ein Krankenhaus. ...

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