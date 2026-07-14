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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Sturz nach Gefahrenbremsung: Motorradfahrer leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Ein 42-jähriger Motorradfahrer hat sich am Montag, 13. Juli, bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Hafenstraße/Chemnitzer Straße leichte Verletzungen zugezogen.

Er befuhr gegen 7.30 Uhr mit seiner Honda die Hafenstraße in westliche Richtung. Zur gleichen Zeit bog ein 21-jähriger Peugeot-Fahrer aus Hamm von der Chemnitzer Straße nach links in Richtung Westen auf die Hafenstraße ab.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, führte der 42-Jährige eine Gefahrenbremsung durch, wobei er die Kontrolle über sein Motorrad verlor und stürzte. Hierbei verletzte er sich leicht.

Ein Rettungswagen brachte den Honda-Fahrer zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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