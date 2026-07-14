Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Werkstatthalle

Hamm-Mitte (ots)

Eine Werkstatthalle an der Otto-Brenner-Straße war in der Zeit von Samstag, 11. Juli, 6 Uhr, bis Montag, 13. Juli, 6 Uhr, das Ziel von unbekannten Einbrechern.

Durch das Aufhebeln einer Tür gelangten die Unbekannten gewaltsam in die Werkstatt und entwendeten Kabel und Kupferschienen aus der Halle sowie Münzgeld aus einem Getränkeautomaten.

Anschließend flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung. (rv)

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