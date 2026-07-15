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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 37-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Ein 37-jähriger Motorradfahrer zog sich am Dienstag, 14. Juli, auf der Wilhelmstraße leichte Verletzungen zu.

Der Hammer befuhr gegen 22.55 Uhr die Wilhelmstraße in westlicher Richtung. Zur selben Zeit fuhr ein 32-jähriger Mann aus Hamm mit seinem BMW von einem nördlich der Fahrbahn befindlichen Parkstreifen auf die Wilhelmstraße.

Obwohl der Motorradfahrer noch versuchte, auszuweichen, kam es zum Zusammenstoß. Hierbei verletzte sich der Motorradfahrer leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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