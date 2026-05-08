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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall im Kreuzungsbereich

Hildburghausen (ots)

Mittwochnachmittag wollte eine 18-jährige Autofahrerin aus der Straße "Zur Karolinenburg" kommend die bevorrechtigte Eisfelder Straße in Hildburghausen kreuzen, um in der Folge in den Kaltenbronner Weg zu fahren. Dabei übersah sie eine von rechts kommende vorfahrtsberechtigte 40-jährige Autofahrerin und es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden - der Gesamtschaden wird auf etwa 38.000 Euro geschätzt. Um die Autos kümmerte sich der Abschleppdienst. Die 18-Jährige blieb unverletzt und die 40-Jährige musste leicht verletzt mir dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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