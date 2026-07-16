Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 40-jährige Radfahrerin leicht verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Leicht verletzt kam eine 40-jährige Radfahrerin am Mittwoch, 15. Juli, nach einem Verkehrsunfall auf der Fährstraße in ein Hammer Krankenhaus.

Die Frau aus Hamm überquerte die Fährstraße in westliche Richtung in Höhe einer dortigen Verkehrsinsel. Hierzu fuhr sie zunächst zwischen den verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen auf der Linksabbieger- sowie der Geradeausspur entlang. Als sie die Rechtsabbiegerspur überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Skoda einer 69-jährigen Hammerin, die die Fährstraße in Richtung Ostenallee befuhr.

Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und fiel gegen den Opel einer 30-jährigen Hammerin.

Ein Rettungswagen brachte die Leichtverletzte zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. (rv)

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