Hauptzollamt Potsdam

HZA-P: Potsdamer Zoll entdeckt bei der Einreise am Flughafen BER 60 Gläser Kaviar im Gepäck einer Reisenden

Nun drohen rechtliche Konsequenzen

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Potsdam (ots)

Am 12. April entdeckte der Potsdamer Zoll im Gepäck einer 38-jährigen Reisenden aus Moldau eine ungewöhnlich große Menge Kaviar. Insgesamt 60 Schraubgläser ohne jegliche Kennzeichnung befüllt mit schwarzem Kaviar vom Stör beschlagnahmte der Zoll am Flughafen BER. Auf Befragen gab die Reisende an, dass es sich um ein Geschenk handele, weshalb sie keine Angaben zum Wert der Ware machen könne. Der Kaviar sei für den Eigenbedarf bestimmt. In Russland würde man aktuell Ostern feiern und an den Feiertagen traditionell Kuchen oder Kaviar servieren.

Bei Kaviar aus Störfischen handelt es sich um ein geschütztes Produkt, welches strengen internationalen Handels- und Einfuhrbestimmungen unterliegt.

Da die junge Frau keinerlei Dokumente vorlegen konnte, drohen ihr nun rechtliche Konsequenzen wegen eines Verstoßes gegen geltende Artenschutzvorschriften. Die Zöllner beschlagnahmten insgesamt eine Bruttomenge von acht Kilogramm Kaviar.

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