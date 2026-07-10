Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + In Bäckerei eingebrochen +

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Giessen (ots)

Bad Vilbel: In Bäckerei eingebrochen

Am Freitagmorgen (10.07.2026) drangen zwei Einbrecher gegen 04:30 Uhr in eine Bäckereifiliale am "Marktplatz" in Bad Vilbel ein. Die Täter erbeuteten Bargeld und verließen die Bäckerei anschließend in Richtung "Neue Mitte". Die beiden Unbekannten werden als Anfang 20 Jahre alt, kleiner als 185 cm und von normaler Statur beschrieben. Beide waren dunkel gekleidet und maskiert. Einer der Täter trug eine kurze Jogginghose. Zeugen, denen die beiden beschriebenen Männer aufgefallen sind oder die anderweitige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Friedberg zu melden (Tel.: 06031 6010).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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