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Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen

FW Kempen: Leistungsnachweis des Kreisfeuerwehrverbandes Viersen

Kempen (ots)

Am 13.06.2026 fand in Kempen der diesjährige Leistungsnachweis des Kreisfeuerwehrverbandes des Kreises Viersen statt. Die antretenden Gruppen der verschiedenen Löschzüge mussten an der Kempener Feuer- und Rettungswache ihr Können in vier verschiedenen Disziplinen unter Beweis stellen. Um dem Nachwuchs mit gutem Beispiel voranzugehen, startete auch eine neunköpfige Gruppe von Jugendfeuerwehr Ausbildern des Löschzuges Willich.

Zu den Disziplinen gehörten der Aufbau eines Löschangriffs, das Binden verschiedener Knoten, eine Reanimation im Rahmen der Ersten Hilfe sowie ein schriftlicher Test.

In der Gesamtwertung sicherten sich die zwei Gruppen des Löschzuges Amern aus Schwalmtal den ersten und zweiten Platz. Den dritten Platz belegte der Löschzug Schiefbahn aus Willich. Für den Löschzug Amern war der erste Platz dabei ein besonderes Jubiläum: Bereits zum fünften Mal in Folge erreichte eine Gruppe des Löschzuges den Spitzenplatz beim Leistungsnachweis des Kreises Viersen.

Erstmals nahm in diesem Jahr auch eine Gruppe des Technischen Hilfswerks am Leistungsnachweis teil.

Zeitgleich zum Leistungsnachweis fanden eine Hausmesse sowie der Tag der offenen Tür des Löschzuges Kempen statt.

Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher konnten sich die Fahrzeuge ansehen und sich über die Aufgaben der Feuerwehr informieren. Für die Kinder gab es verschiedene Aktionen, darunter die von der Jugendfeuerwehr gebaute Atemschutzstrecke, Wasserspiele und eine Hüpfburg.

Der nächste Leistungsnachweis ist für den 19.06.2027 geplant.

(JH/LS)

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen
- Pressesprecher -
HBM Christian Ullmann
Telefon: 02152/55565-222
E-Mail: presseteam@feuerwehr-kempen.de
https://tinyurl.com/Feuerwehr-Kempen

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen, übermittelt durch news aktuell

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