Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 28.03.2026 ereignete sich zwischen 13:00 Uhr und 16:00 Uhr in der Rosengartenstraße ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher danach unerlaubt vom Unfallort entfernte. Der 53-jährige Fahrzeugnutzer parkte seinen schwarzen Hyundai in Höhe des Rosengartens in Längsstellung am linken Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Saarlandstraße. Als er später zum Abstellort zurückkam, stellte er an seinem Fahrzeug eine Beschädigung im Bereich des vorderen rechten Kotflügels fest. Der entstandene Unfallschaden wird auf ca. EUR 5000 geschätzt. |PIZW

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