Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Elmshorn: Feuerwehr bewahrt Mehrfamilienhaus vor Totalschaden - Großeinsatz am frühen Abend

Pinneberg (ots)

Elmshorn: Feuerwehr bewahrt Mehrfamilienhaus vor Totalschaden - Großeinsatz am frühen Abend

Datum: Dienstag, 16. Juni 2026, 17.45 Uhr +++ Einsatzort: Elmshorn, Bauerweg +++ Einsatz: FEU 3 (Feuer, 3 Löschzüge)

Elmshorn - Großeinsatz für die Freiwillige Feuerwehr Elmshorn am frühen Dienstagabend in der Innenstadt. Am Bauerweg brannte es in einem Mehrfamilienhaus. Mehr als 80 Kräfte der Elmshorner Wehr, der FF Kölln-Reisiek und des THW Elmshorn verhinderten in zweieinhalb Stunden einen ausgedehnten Dachstuhlbrand und damit einen hohen Sachschaden. Alle Bewohner blieben unverletzt. Eine Einsatzkraft wurde mit leichten Kreislaufbeschwerden kurzzeitig vom Rettungsdienst untersucht. Die Feuerwehr Elmshorn wurde um 17.45 Uhr mit dem Stichwort "Feuer größer Standard" alarmiert. Mehrere Notrufteilnehmer meldeten eine starke Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus mit offenen Flammen. Einsatzleiter Michael Kanarski ließ innerhalb kurzer Zeit das Stichwort auf FEU 2 mit Vollalarm für die Elmshorner Wehr anpassen. Im weiteren Verlauf für die FF Kölln-Reisiek mit Atemschutzgeräteträgern als Reserve angefordert. Die Lage stellte sich anfangs wie folgt dar: Das Feuer hatte sich auf der von der Straße abgewandten Gebäuderückseite von einem Balkon im zweiten Obergeschoss auf die darüber liegende Dachterrasse ausgebreitet und drohte, in den Dachstuhl zu laufen. Die Feuerwehr dämmte im ersten Angriff die Flammen mit Wasser aus einem Strahlrohr vom Boden aus ein. Zeitgleich verschafften sich Atemschutzgeräteträger Zugang zu den betroffenen Wohnungen, um so auf die betroffenen Balkone zu gelangen und dort gezielt das Feuer einzudämmen. Zweiter Zugangsweg war eine tragbare Leiter. Bereits um 18.30 Uhr war das Feuer endgültig unter Kontrolle. Der Einsatz der Drehleitern war aufgrund der Lage nur bedingt möglich. Dank des schnellen und gezielten Löschangriffs konnte das Feuer eingegrenzt werden. Ein Flammenüberschlag in das Dach wurde verhindert. Im weiteren Einsatzverlauf wurden die unteren Dachpfannen zur Kontrolle abgenommen und die Verkleidung der Dachterrasse demontiert. Außerdem wurden alle Wohnungen kontrolliert. "Die Wohnungen sind vom Rauch verschont geblieben", betonte Einsatzleiter Kanarski. Vier Personen hatten das Brandobjekt vor dem Eintreffen der ersten Rettungskräfte unverletzt verlassen. Die Bewohner der unteren Wohnungen konnten nach Einsatzende in diese zurückkehren. Die Einsatzstelle wurde um 20.15 Uhr an die Polizei und das Technische Hilfswerk übergeben. Das THW dichtete mit Unterstützung einer Drehleiter das Dach mit Planen ab. Angaben zur Brandursache und zur Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr nicht gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kräfte

FF Elmshorn: ca 50 mit 14 Fahrzeugen FF Kölln-Reisiek: 22 mit 4 Fahrzeugen KFV Pinneberg: 2 mit 2 Fahrzeugen THW Elmshorn: ca 15 mit 4 Fahrzeugen Rettungsdienst RKiSH: zwei RTW in Bereitstellung (haben sich abgelöst) Stadtwerke Elmshorn Polizei

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