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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Hamm-Rhynern (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurden am Donnerstag, gegen 22.20 Uhr, auf der Werler Straße zwei Personen leicht verletzt. Die 38-jährige Fahrerin eines VW Polo befuhr die Werler Straße in nördliche Fahrtrichtung. Als zwischen der Unnaer Straße und Rhynerberg ein Waschbär die Fahrbahn querte, bremste die Frau ihr Fahrzeug heftig ab. Dem dahinter befindlichen 41-jährigen Fahrer eines Toyota-Auris gelang es nicht mehr rechtzeitig anzuhalten. Er fuhr auf den VW-Polo der 38-Jährigen auf. Beide Personen wurden leicht verletzt und in der Folge jeweils mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Werler Straße zeitweise voll gesperrt. Es kam vorübergehend zu Verkehrsstörungen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. (ag)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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