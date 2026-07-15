Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Halle bei Neuenhaus - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Halle bei Neuenhaus (ots)

Am Samstag, den 11.07.2026, versuchten bislang unbekannte Täter zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr, sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Straße Am Feldkamp in Halle bei Neuenhaus zu verschaffen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Täter vermutlich durch die Anwohnerin gestört und flüchteten, ohne in das Wohnhaus zu gelangen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 zu melden.

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