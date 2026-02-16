PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PASTKL: Medizinischer Notfall; Fahrer verstirbt

Kusel (ots)

Ein 39-jähriger LKW-Fahrer aus Osteuropa hat am frühen Montagmorgen 
offenbar aufgrund eines medizinischen Notfalls einen Unfall 
verursacht. Der Mann war mit seinem Sattelzug auf der A 62 unterwegs.
Nach der Anschlussstelle Kusel verlor er die Kontrolle über das 
Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im 
Grünstreifen stehen. Nach derzeitigen Erkenntnissen erlitt der Fahrer
während der Fahrt einen Herzinfarkt und verstarb an der Unfallstelle.
Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt. Es 
entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich. |pastkl

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11899
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

