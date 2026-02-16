Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Medizinischer Notfall; Fahrer verstirbt

Kusel (ots)

Ein 39-jähriger LKW-Fahrer aus Osteuropa hat am frühen Montagmorgen offenbar aufgrund eines medizinischen Notfalls einen Unfall verursacht. Der Mann war mit seinem Sattelzug auf der A 62 unterwegs. Nach der Anschlussstelle Kusel verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im Grünstreifen stehen. Nach derzeitigen Erkenntnissen erlitt der Fahrer während der Fahrt einen Herzinfarkt und verstarb an der Unfallstelle. Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich. |pastkl

