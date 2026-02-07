POL-PASTKL: PKW kracht in LKW

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

Mehlingen (ots)

Am 07.02.2026 um 05:42 Uhr kam es auf der BAB63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern zwischen der Anschlussstelle Sembach und dem Autobahndreieck Kaiserslautern zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Sattelzugmaschine mit Sattelzuganhänger. Aus bislang nicht geklärter Ursache geriet der 32-jährige PKW-Fahrer auf der zweispurigen Fahrbahn auf der rechten Spur seitlich unter den Lastkraftwagen. Durch den Verkehrsunfall wurde der Fahrer des PKW's leicht- und die Beifahrerin schwerstverletzt. Die Autobahn ist aktuell aufgrund der Bergung der Unfallfahrzeuge vollgesperrt. Eine Umleitung wurde an der Anschlussstelle Sembach eingerichtet.

