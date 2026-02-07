PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: PKW kracht in LKW

POL-PASTKL: PKW kracht in LKW
  • Bild-Infos
  • Download

Mehlingen (ots)

Am 07.02.2026 um 05:42 Uhr kam es auf der BAB63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern zwischen der Anschlussstelle Sembach und dem Autobahndreieck Kaiserslautern zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Sattelzugmaschine mit Sattelzuganhänger. Aus bislang nicht geklärter Ursache geriet der 32-jährige PKW-Fahrer auf der zweispurigen Fahrbahn auf der rechten Spur seitlich unter den Lastkraftwagen. Durch den Verkehrsunfall wurde der Fahrer des PKW's leicht- und die Beifahrerin schwerstverletzt. Die Autobahn ist aktuell aufgrund der Bergung der Unfallfahrzeuge vollgesperrt. Eine Umleitung wurde an der Anschlussstelle Sembach eingerichtet.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11899
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste
Weitere Meldungen: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 12:21

    POL-PASTKL: Berauscht unterwegs

    Kaiserslautern (ots) - Während einer routinemäßigen Verkehrskontrolle ist am Dienstagvormittag in der Von-Miller-Straße ein Transporter-Fahrer aufgefallen. Bei dem 19-Jährigen aus dem benachbarten Saarland wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Er wurde deshalb zum Schnelltest gebeten. Dieser reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Der junge Fahrer musste daraufhin zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Die Folge der berauschten Fahrt: Eine ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 16:25

    POL-PASTKL: Transporter kippt um

    Dreisen (Donnersbergkreis) (ots) - Ein Unfall auf der BAB 63 führte am Donnerstagmorgen zu Verkehrsbeeinträchtigungen im beginnenden Berufsverkehr. Gegen 06:00 Uhr kam ein 23 Jahre alter Fahrer kurz vor der Anschlussstelle Göllheim auf schneeglatter von der Fahrbahn ab. Der Mercedes Transporter kam bei einem Überholvorgang ins Schleudern und kippte schließlich auf die Seite. Zum Zwecke der Bergungsarbeiten musste die Autobahn in Richtung Mainz voll gesperrt werden. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren