Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Bagger bleibt an Autobahnbrücke hängen

Kindsbach (ots)

Am 07.02.2026 um 03:50 Uhr fuhr ein 44-jähriger Sattelkraftfahrzeugführer mit seinem Tieflader mit geladenem Bagger die BAB6 in Fahrtrichtung Mannheim entlang. Bei der Autobahnbrücke in Höhe von Kindsbach blieb der Baggerarm aufgrund zu hoher Ladungshöhe an der Grundbewehrung hängen und beschädigte diese immens. Bis zur endgültigen Begutachtung des beschädigten Brückenteils wurde durch die Autobahnmeisterei Landstuhl die Fahrbahn bis auf einen Fahrstreifen verjüngt. Es ist mit erheblicher Staubildung zu rechnen.

