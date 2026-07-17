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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Anlagebetrug - Senior verliert vierstelligen Betrag

Hamm-Herringen (ots)

Ein 84-jähriger Hammer ist Opfer von Anlagebetrügern geworden. Am 23. Juni nahm der Senior erstmals Kontakt auf, nachdem er einen angeblichen Onlineartikel einer lokalen Tageszeitung über Bankgeschäfte im Zusammenhang mit Markus Lanz gelesen hatte.

Mit seiner Ansprechpartnerin der Investmentfirma telefonierte er beinahe täglich. Zunächst wurde für ihn ein Konto bei einer Partnerbank in der EU eröffnet. Daraufhin schickte die Mitarbeiterin ihm regelmäßig Prognosen zu Geldanlagen. Zunächst investierte der Mann einen geringen dreistelligen Betrag. Als sich sein Geld innerhalb einer Woche fast verdreifacht hatte, überwies er einen vierstelligen Betrag für eine Anlage. Nachdem er am 13. Juli die Auszahlung seines Geldes gefordert hatte, meldete sich seine Ansprechpartnerin nicht mehr und er konnte sie telefonisch nicht mehr erreichen.

Die Polizei rät eindringlich:

   - Überweisen Sie kein Geld an eine Bankverbindung, die Sie nicht 
     kennen!
   - Nehmen Sie sich Zeit. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen 
     und zum Vertragsabschluss drängen.
   - Nutzen Sie den Service von Verbraucherzentralen oder 
     spezialisierten Anwälten (z.B. Fachanwälte für 
     Kapitalmarktrecht) und lassen Sie die Ihnen vorliegenden 
     Angebote prüfen.
   - Lassen Sie sich nicht von hohen Gewinnversprechen blenden. Der 
     Aussicht auf einen hohen Gewinn (Rendite) steht immer ein hohes 
     Risiko, bis hin zum Totalverlust, gegenüber. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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