Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Anlagebetrug - Senior verliert vierstelligen Betrag

Hamm-Herringen (ots)

Ein 84-jähriger Hammer ist Opfer von Anlagebetrügern geworden. Am 23. Juni nahm der Senior erstmals Kontakt auf, nachdem er einen angeblichen Onlineartikel einer lokalen Tageszeitung über Bankgeschäfte im Zusammenhang mit Markus Lanz gelesen hatte.

Mit seiner Ansprechpartnerin der Investmentfirma telefonierte er beinahe täglich. Zunächst wurde für ihn ein Konto bei einer Partnerbank in der EU eröffnet. Daraufhin schickte die Mitarbeiterin ihm regelmäßig Prognosen zu Geldanlagen. Zunächst investierte der Mann einen geringen dreistelligen Betrag. Als sich sein Geld innerhalb einer Woche fast verdreifacht hatte, überwies er einen vierstelligen Betrag für eine Anlage. Nachdem er am 13. Juli die Auszahlung seines Geldes gefordert hatte, meldete sich seine Ansprechpartnerin nicht mehr und er konnte sie telefonisch nicht mehr erreichen.

Die Polizei rät eindringlich:

- Überweisen Sie kein Geld an eine Bankverbindung, die Sie nicht kennen! - Nehmen Sie sich Zeit. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und zum Vertragsabschluss drängen. - Nutzen Sie den Service von Verbraucherzentralen oder spezialisierten Anwälten (z.B. Fachanwälte für Kapitalmarktrecht) und lassen Sie die Ihnen vorliegenden Angebote prüfen. - Lassen Sie sich nicht von hohen Gewinnversprechen blenden. Der Aussicht auf einen hohen Gewinn (Rendite) steht immer ein hohes Risiko, bis hin zum Totalverlust, gegenüber. (bf)

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